Nordische Ski-WM in Planica

In den Langlauf-Teamsprints an der Nordisch-WM in Planica (SLO) gehen die WM-Goldmedaillen an Schweden (Frauen) und Norwegen (Männer).

Das Schweizer Frauen-Duo läuft ein starkes Rennen – vor allem Nadine Fähndrich.

Im Männer-Rennen muss sich die Schweiz mit Platz 13 begnügen.

Eine WM-Silbermedaille wie vor zwei Jahren an der Seite der zurückgetretenen Laurien van der Graaff wurde es zwar nicht für Nadine Fähndrich. Gleichwohl ist die Leistung der Innerschweizerin in Planica ähnlich hoch einzustufen wie 2021 in Oberstdorf. Die 27-Jährige gehörte zu den schnellsten Läuferinnen im Feld – vielleicht war sie gar die stärkste Athletin.

Auf jeden Fall war Fähndrich der Hauptgrund, dass die Schweizer Frauen mit Rang 5 überzeugten. Im Schlussspurt rang die dreifache Saisonsiegerin (im Einzel) auch noch Krista Pärmäkoski aus Finnland nieder.

Auch Weber überzeugt

Auch Fähndrichs Partnerin zeigte eine gute Leistung. Die 21-jährige Zürcher Oberländerin Anja Weber, im letzten Jahr an der U23-WM Goldgewinnerin über 10 km klassisch, hielt bei ihrer ersten WM bei den «Grossen» gut mit der hochkarätigen Konkurrenz mit. Gleichwohl übergab sie immer mit Rückstand an Fähndrich. Dies auch, weil von Anfang an auf Teufel komm raus gelaufen und nicht taktiert wurde.

02:07 Video Fähndrich: «Im Teamsprint ist es einfacher, noch einmal mehr zu geben» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

Auf der zweiten von total sechs 1,4-km-Runden konnte Fähndrich die 6 Sekunden Rückstand noch zulaufen. Auf der vierten Schlaufe gelang ihr dies bei einer Hypothek von 15 Sekunden fast. Erst auf der letzten Runde, nachdem Weber mit 21 Sekunden Rückstand übergeben hatte, lagen die Medaillen endgültig ausser Reichweite.

Gold sicherten sich die schwedischen Favoritinnen Emma Ribom und Jonna Sundling. Die beiden setzten sich im Finish sicher gegen die Duos aus Norwegen (2.) und den USA (3.) durch.

00:54 Video Die Schwedinnen laufen als Erstes ins Ziel – Fähndrich überzeugt Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Schweizer Männer weit zurück

Auch bei den Männern siegte der Favorit. Die Norweger Paal Golberg und Johannes Kläbo fuhren die erwartete Goldmedaille ein. Dahinter sicherte sich Italien Silber. Bronze ging an Frankreich.

Keine Chance auf der anspruchsvollen Strecke hatte das Schweizer Team. Roman Schaad und Janik Riebli verloren 1:14 Minuten auf Norwegen und beendeten das Rennen auf dem 13. Platz.