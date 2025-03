Andersson doppelt nach – Nadja Kälin erneut in den Top 10

Nordische Ski-WM in Trondheim

Ebba Andersson ist an der Nordischen Ski-WM in Trondheim nach dem Skiathlon auch im Klassisch-Rennen über 10 km nicht zu schlagen.

Die Schwedin weist die Norwegerin Therese Johaug erneut hauchdünn in die Schranken. Dritte wird Anderssons Landsfrau Frida Karlsson.

Nadja Kälin stellt ihre gute Form mit Platz 8 erneut unter Beweis.

Das Privat-Duell zwischen Ebba Andersson und Therese Johaug in Trondheim hat über 10 km klassisch seine dramatische Fortsetzung gefunden. Am Sonntag im Skiathlon hatte das Zielfoto noch zugunsten der Schwedin entschieden. Am Dienstag nun waren es 1,3 Sekunden, welche Andersson schneller unterwegs war als ihre norwegische Widersacherin.

Johaug lag über weite Strecken des Rennens zeitlich knapp vor Andersson, auf den letzten drei Kilometern drehte die Schwedin den Spiess aber doch noch um. Komplettiert wurde das Podest mit Frida Karlsson durch eine Landsfrau Anderssons.

Neben den skandinavischen Langlauf-Übermächten Schweden und Norwegen spielten auch vereinzelte Mitteleuropäerinnen eine bedeutende Rolle im Rennen. So verpasste etwa die Österreicherin Teresa Stadlober als Vierte die Bronzemedaille nur um 2,9 Sekunden. Die Deutsche Katharina Hennig wurde Siebte.

Kälin erneut vorne dabei

Aus Schweizer Sicht besonders erfreulich war die Leistung von Nadja Kälin. Bereits im Skiathlon hatte die Engadinerin den sehr starken 6. Platz erreicht, über 10 km klassisch doppelte sie als Achte nach. Kälin hatte dabei sogar noch etwas Sekunden-Pech. Auf die fünftplatzierte Heidi Weng verlor sie weniger als fünf Sekunden, die Neunte Kerttu Niskanen liegt hingegen eine halbe Minute hinter der Schweizerin.

Erneut profitierte die 23-jährige Kälin vom hervorragend präparierten Ski. Auch Nadjas zwei Jahre jüngere Schwester Marina Kälin zeigte mit Platz 23 ein ansprechendes Rennen.

Nordische Ski-WM 2025