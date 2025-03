An der Nordischen Ski-WM in Trondheim (NOR) musste im Skispringen der Frauen der Wettkampf von der Grossschanze im Finaldurchgang nach 5 Springerinnen abgebrochen werden. Zu viel Wind machte ein faires und sicheres Springen unmöglich. So wurde das Klassement nach dem 1. Durchgang gewertet.

Ein Zufalls-Podest hatte dies aber nicht zur Folge, im Gegenteil: Die Slowenin Nika Prevc, die Weltmeisterin von der Normalschanze, lag nach einem Satz auf 134,5 m klar in Führung und sicherte sich die nächste Goldmedaille. Rang 2 ging wie schon auf der kleinen Schanze an die Deutsche Selina Freitag (131 m). Bronze holte sich die Einheimische Eirin Maria Kvandal, die mit 136 m die Tagesbestweite stand. Schweizerinnen hatten sich keine für den Final qualifiziert.

Nordische Kombination: 1. Gold für Deutschland

Die Kombinierer aus Deutschland gewannen am Freitag WM-Gold im Teamwettbewerb. Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer, Julian Schmid und Vinzenz Geiger setzten sich vor Österreich und Norwegen durch. Damit sorgte das Quartett für den ersten deutschen Titel bei den diesjährigen Titelkämpfen in Norwegen.

