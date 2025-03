Johannes Hösflot Kläbo gewinnt den Skiathlon an der Nordischen Ski-WM in Trondheim und holt seine 11. WM-Goldmedaille.

Hinter Kläbo klassieren sich mit Martin Löwström Nyenget, Harald Östberg Amundsen und Jan Thomas Jenssen 3 weitere Norweger an der Heim-WM.

Jonas Baumann wird als bester Schweizer 20.

Am Ende stand der Topfavorit wie schon beim Sprint am Donnerstag zuoberst auf dem Podest: Johannes Hösflot Kläbo stellte einmal mehr seine Endschnelligkeit unter Beweis, zog auf den letzten Metern unwiderstehlich davon und siegte mit 1,4 Sekunden Vorsprung auf seine Landsmänner Martin Löwström Nyenget und Harald Östberg Amundsen. Zwischen dem 2.-, 3.- und 4.-platzierten gab es ein Fotofinish. Jan Thomas Jenssen musste mit dem undankbaren 4. Rang vorliebnehmen.

So avancierte der Skiathlon über 20 km (10 km klassisch, 10 km Skating) vor 24'000 begeisterten Fans zu norwegischen Festspielen, auch wenn Titelverteidiger Simon Hegstad Krüger nicht über Rang 12 und damit den letzten Platz in der 12-köpfigen Spitzengruppe, die geschlossen ins Zielstadion eingelaufen war, hinauskam.

Kläbo bald wie Northug?

Für Kläbo war es der 11. WM-Titel insgesamt und der erste im Skiathlon. Überhaupt hatte er an einer WM noch nie in einem Einzelrennen über die längere Distanz gewonnen, womit er eine der wenigen noch offenen Lücken in seinem Palmarès schliessen konnte.

Noch in Trondheim könnte der 28-Jährige zu Landsmann und Rekordweltmeister Petter Northug aufschliessen, der 14 Mal Gold gewann. Noch 4 Titelchancen hat Kläbo bei der laufenden WM, die schon jetzt eine einzige grosse Langlauf-Party ist.

Baumann hält lange mit

Ein gutes Rennen zeigte Jonas Baumann. Der Routinier aus dem Bündnerland konnte bis Kilometer 13 in der Spitzengruppe mithalten, ehe er abreissen lassen musste. Als bester des Schweizer Quartetts kam er als 20. ins Ziel, 1:17 Minuten hinter Kläbo.

Auch Jason Rüesch schaffte es mit dem 22. Rang in die Top 30. Beda Klee wurde 42., Cyril Fähndrich 46.

So geht es weiter

Für die Männer stehen noch 2 Einzel-Rennen an der WM in Trondheim an: am Dienstag über 10 km klassisch und am Samstag über 50 km freie Technik. Dazu kommen am Mittwoch noch der Teamsprint sowie am Donnerstag die Staffel über 4x7,5 km. Die Frauen bestreiten ihren Skiathlon am Sonntag (ab 13:50 Uhr live auf SRF zwei).

Resultate