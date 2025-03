Nordische Ski-WM in Trondheim

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweizer Langlauf-Staffel der Männer jubelt an der Nordischen Ski-WM in Trondheim überraschend über die Silbermedaille.

Das Quartett Cyril Fähndrich, Jonas Baumann, Jason Rüesch und Valerio Grond muss sich nur den Überfliegern aus Norwegen geschlagen geben.

Es ist die erste WM-Medaille für eine Schweizer Männer-Staffel seit 1972 in Sapporo.

Das Schweizer Langlauf-Team hat an der Nordischen Ski-WM für eine grosse Überraschung gesorgt. Die Männer-Staffel gewann erstmals seit 53 Jahren wieder eine WM-Medaille. In Trondheim machte Schlussläufer Valerio Grond mit einem unwiderstehlichen Finish den Gewinn der Silbermedaille perfekt.

Ein perfektes Rennen

Zum erfreulichen Exploit trugen alle vier Läufer ihren Teil dazu bei. Cyril Fähndrich nahm die 7,5 Kilometer als erstes in Angriff und übergab als Achter auf Jonas Baumann. Der Routinier, der in Norwegen seine letzten Weltmeisterschaften absolviert, vermochte die Lücke zu der ersten Verfolgergruppe der dominanten Norweger auf seiner Ablösung zu schliessen.

Es folgte Jason Rüesch, der in einer Gruppe mit Italien, Schweden, Frankreich und Kanada gut mitzuhalten wusste und somit eine vielversprechende Ausgangslage für Schlussläufer Grond schuf. Der Sprint-Spezialist setzte sich auf den letzten Metern im Kampf um Silber gegen den Schweden Edvon Anger durch.

Für Swiss-Ski ist es an der laufenden WM die 3. Medaille nach Bronze von Nadine Fähndrich im Sprint und ebenfalls Rang 3 im Teamsprint der Frauen dank dem Duo Anja Weber/Fähndrich.

Kläbos perfekte WM geht weiter

Die Goldmedaille war für die Schweiz und die restlichen Verfolger schon früh ausser Reichweite. Gegen die Norweger Erik Valnes, Martin Löwström Nyenget, Harald Östberg Amundsen und Johannes Hösflot Kläbo war kein Kraut gewachsen. Das Gastgeber-Land krönte sich mit 21,6 Sekunden Vorsprung zum Staffel-Weltmeister.

Schlussläufer Kläbo holte in seinem 5. Rennen an den laufenden Titelkämpfen seine 5. Goldmedaille. Zudem avancierte der 28-Jährige mit dem 14. WM-Titel zum alleinigen Rekordhalter, nachdem er am Mittwoch noch die Bestmarke von Landsmann Petter Northug egalisiert hatte.

Am Samstag hat Kläbo die Chance, mit der 6. Goldmedaille im 6. Rennen die perfekte WM zu krönen. Dann steht in Trondheim das 50-km-Rennen auf dem Programm.

Nordische Ski-WM 2025