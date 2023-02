Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen holt bei der Nordischen Kombination in Planica WM-Gold. Schweizerinnen waren keine am Start.

Legende: Die Überfliegerin Gold-Gewinnerin Gyda Westvold Hansen. Imago/NTB

Die Topfavoritin und Titelverteidigerin hat sich durchgesetzt: Nach einem starken Auftritt sowohl auf der Skisprung-Schanze als auch in der Loipe krönte sich Gyda Westvold Hansen wie bereits 2021 in Oberstdorf auch in Planica zur Weltmeisterin. Die Norwegerin hatte bereits alle 9 Weltcup-Bewerbe dieses Winters gewonnen.

Westvold Hansen sprang im 1. Teil des Wettkampfs bei deutlich verkürztem Anlauf auf starke 91 Meter und ging mit 20 Sekunden Vorsprung auf die 5 km lange Langlauf-Strecke. Trotz Sturz in einer Abfahrt konnte sie ihre Führung souverän verteidigen. Die Halbzeit-Zweite Nathalie Armbruster (GER) holte Silber, Bronze ging an Haruka Kasai aus Japan.

00:49 Video Die Führende Westvold Hansen stürzt, rappelt sich auf – und siegt Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Schweizerinnen waren beim zweiten Auftritt an Weltmeisterschaften der Nordisch-Kombiniererinnen keine am Start.