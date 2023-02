Der 29-Jährige setzt sich an der WM in Planica vor seinen Landsmännern Johannes Kläbo und Sjur Röthe durch.

Die Norweger haben dem WM-Skiathlon über 30 km (15 km klassisch, 15 km Skating) wie erwartet den Stempel aufgedrückt. Allerdings war es nicht Johannes Kläbo, der nach Gold im Sprint am Donnerstag seinen zweiten Titel in Planica holte. Der Topfavorit musste sich Landsmann Simen Krüger geschlagen geben und lief zu Silber. Dritter wurde Sjur Röthe, Vierter mit Pal Golberg ein weiterer Norweger.

Krüger eine Klasse für sich

Unmittelbar nach dem Wechsel auf die Skating-Ski nach 15 km hatten sich Krüger und Röthe aus einer dreizehnköpfigen Spitzengruppe absetzen können. Kläbo schaffte zunächst noch einmal den Anschluss, musste dann aber erneut abreissen lassen. Zu Beginn der vorletzten Runde schüttelte Krüger auch noch Röthe ab und lief souverän zum Sieg. Kläbo entschied das Duell um Rang 2 schliesslich noch für sich.

01:06 Video Krüger läuft solo im Ziel ein Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Für Krüger ist es die erste WM-Goldmedaille. Vor zwei Jahren in Oberstdorf hatte er sich im Skiathlon noch dem aktuell gesperrten Russen Alexander Bolschunow geschlagen geben müssen. Wie stark er in dieser Disziplin ist, hatte er zuvor bereits 2018 mit Olympia-Gold in Pyeongchang bewiesen.

Baumann bester Schweizer

Die Schweizer konnten wie erwartet nicht um die Spitzenplätze mitreden. Als bester Swiss-Ski-Athlet kam Jonas Baumann mit einem Rückstand von 3:18 Minuten auf Rang 18 ins Ziel. Beda Klee schaffte als 27. noch den Sprung in die Top 30. Roman Furger wurde 34., Cyril Fähndrich 45.

01:21 Video Baumann: «Die Ungewissheit war gross» Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

So geht's weiter

Am Samstag folgt um 14 Uhr der Skiathlon der Frauen. Am Sonntag steht zum Abschluss der ersten WM-Woche im Rahmen der Langlauf-Wettkämpfe der Team-Sprint auf dem Programm (ab 13:30 Uhr). Beide Rennen können Sie live live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.