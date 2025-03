Die Schweizer Langläuferinnen verpassen an der Nordischen Ski-WM in Trondheim als 5. eine Staffel-Medaille.

Die Schwedinnen holen über 4 x 7,5 km mit je zwei Klassisch- und Skating-Ablösungen knapp vor Norwegen Gold.

Den Zweikampf um Bronze entscheidet Deutschland vor Finnland für sich.

Nach dem Silber-Coup der Männer am Vortag haben die Schweizer Frauen in der Staffel nicht ganz vorne an der Spitze mithalten können. Anja Weber, Nadja Kälin, Marina Kälin und Nadine Fähndrich reichte es am Ende aber zum ebenfalls beachtlichen 5. Platz.

Teamleaderin Fähndrich machte auf der letzten Ablösung noch einen Rang gut, nachdem Marina Kälin als 6. übergeben hatte. Die ebenfalls endstarke US-Amerikanerin Jessica Diggins hielt sie sich erfolgreich vom Leib. Auf eine Medaille fehlten der Schweiz am Ende mehr als zwei Minuten.

Schweden düpiert Norwegen

Norwegens Staffel verpasste den dritten Staffel-Weltmeistertitel in Folge. Die mit Heidi Wenig, Astrid Slind, Therese Johaug und Kristin Fosnaes in Bestbesetzung angetretenen Lokalmatadorinnen mussten sich den erneut starken Schwedinnen mit Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson und Jonna Sundling geschlagen geben. Schlussläuferin Sundling gewann den Gold-Sprint gegen Fosnaes nach insgesamt 30 km hauchdünn.

Auch im fünften Frauen-Rennen in Trondheim ging Platz 1 damit an Schweden – die totale Dominanz. Sundling peilt am Sonntag im abschliessenden Langdistanz-Abnützungskampf über 50 km ihr viertes persönliches Gold an.

Bronze holte sich mit 1:13 Minuten Rückstand das deutsche Team. Victoria Carl liess die Finnin Jasmi Joensuu auf der Zielgeraden nicht mehr aufschliessen.

So geht es weiter

Die Langläuferinnen und Langläufer haben ihr Pensum in Trondheim schon fast absolviert. Als Höhepunkt stehen am Samstag (Männer) und Sonntag (Frauen) noch die 50-km-Rennen in der freien Technik auf dem Programm (live zu sehen bei SRF).

Nordische Ski-WM