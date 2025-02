Simon Ammann und Yanick Wasser sichern sich in der teaminternen Quali die letzten beiden Schweizer Plätze für das Springen auf der Normalschanze vom Samstag.

Legende: Darf auf der Normalschanze in der Qualifikation ran Simon Ammann (Archiv). Imago/ActionPictures

Simon Ammann hat an der Nordischen Ski-WM in Trondheim die teaminterne Ausscheidung im Training knapp überstanden und darf am Samstagabend auf der Normalschanze zur Qualifikation antreten. Der Toggenburger wies nach den beiden für die interne Selektion zählenden Trainingssprüngen einen kleinen, aber entscheidenden Vorsprung von 1,4 Punkten auf Juri Kesseli auf.

In beiden Durchgängen der Beste des Trios, das noch um die Teilnahme vom Samstag kämpfen musste, war Yanick Wasser, der somit neben Gregor Deschwanden, Killian Peier und Ammann als 4. Schweizer die Qualifikation bestreiten darf. Der 20-Jährige kommt dabei zu seiner WM-Premiere.