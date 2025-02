Legende: Verpasste die Qualifikation deutlich Sina Arnet. Imago/Eibner

Das Skispringen der Frauen von der Normalschanze an der WM in Trondheim findet am Freitag ohne Schweizer Beteiligung statt. Mit Sprüngen auf 81,5 respektive 79,5 Meter schafften es Sina Arnet (48.) und Rea Kindlimann (52.) in der Qualifikation nicht unter die besten 40.

Der 19-jährigen Innerschweizerin Arnet fehlten 12,2 Punkte für die Qualifikation. Kindlimann büsste gar fast 20 Zähler auf Rang 40 ein. Den Qualifikationssieg sicherte sich die slowenische Topfavoritin Nika Prevc.

Die Schweizerinnen vor ihrem 1. Einsatz