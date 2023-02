Das deutsche Quartett holt in Planica im Mixed-Skispringen den 5. WM-Titel in Folge. Die Schweiz klassiert sich bei ihrem erstmaligen Auftritt auf dem 7. Rang.

Deutschlands Skisprung-Team hat seine Vormachtstellung im Mixed-Bewerb auch an der Nordischen Ski-WM in Planica (SLO) unter Beweis gestellt und holte zum 5. Mal in Folge WM-Gold. Einzel-Weltmeisterin Katharina Althaus, der WM-Dritte Karl Geiger, Selina Freitag sowie Vizeweltmeister Andreas Wellinger siegten mit 1017,2 Punkten vor Norwegen (1004,5) und Olympiasieger Slowenien (1000,4).

Für Deutschland war es bereits die 3. Goldmedaille in Slowenien, an allen war Althaus beteiligt. Die Einheimischen konnten derweil übers 1. Edelmetall an den Heim-Titelkämpfen jubeln.

Ordentliches Schweizer Debüt

Das Schweizer Quartett mit Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Emely Torazza und Sina Arnet zeigte in Slowenien eine ordentliche Premiere. Beim 1. WM-Start in dieser Kategorie erreichte das Team unter 15 Nationen mit der Qualifikation für den Finaldurchgang das Minimalziel. Dort verlor man noch einen Rang und schloss den Wettkampf mit 879,2 Punkten letztlich auf Platz 7 ab. «Für mich ist das eine positive Überraschung», sagte Deschwanden. Auch Ammann und Arnet – die ihren jetzigen Teamkollegen als ihr grosses Vorbild bezeichnet – zeigten sich zufrieden.

Die routinierten Deschwanden (97 und 96,5 m) sowie Ammann (95 und 94) zeigten solide Leistungen und meisterten die Schanze in Planica erwartungsgemäss besser als ihre jungen Teamkolleginnen, die beide erstmals an einer WM teilnehmen. Die 18-jährige Torazza steigerte sich im 2. Durchgang massiv (77,5 und 90 m), und auch die 17-jährige Arnet konnte noch einen drauflegen (84 und 88 m).

So geht es weiter

Nun steht für die Skispringerinnen und Skispringer ein Ruhetag an, ehe es nächste Woche ab Dienstag bzw. Donnerstag mit den Qualifikationen und Wettbewerben auf der Grossschanze weitergeht. Bei SRF sind Sie immer live dabei.