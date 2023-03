An der Nordischen Ski-WM in Planica (SLO) jubelt der Slowene Timi Zajc über Gold.

Silber gewinnt Ryoyu Kobayashi (JPN), Bronze geht an Dawid Kubacki (POL).

Simon Ammann klassiert sich als bester Schweizer auf dem 22. Rang.

Lokalmatador Timi Zajc ist neuer Skisprung-Weltmeister von der Grossschanze. Der 22-Jährige, zur Halbzeit auf dem 2. Platz, trumpfte in der Entscheidung vor 5000 Fans gross auf und sicherte sich mit einem Satz auf 137 Meter den Sieg.

Zajc ist der erste slowenische Weltmeister seit Rok Benkovic, der 2005 in Oberstdorf völlig unerwartet zum Titel geflogen war. WM-Gold im eigenen Land hatte zuletzt der Finne Jari Puikkonen 1989 in Lahti geholt.

01:40 Video Mit diesem Sprung holt sich Zajc WM-Gold Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

Ryoyu Kobayashi hätte die Chance gehabt, die slowenische Gold-Party als letzter Springer noch zu vermiesen. Dem Japaner gelang zwar ein guter, aber kein überragender Sprung. Und so konnte er seine Führung nicht verteidigen. Immerhin reist der Japaner mit Silber ab. Das Podest komplettierte der Pole Dawid Kubacki.

Ammann knapp ausserhalb der Top 20

Als bester Schweizer entpuppte sich Simon Ammann. Nach dem ersten Durchgang liebäugelte der Toggenburger sogar mit einem Top-15-Resultat. Er segelte auf 127,5 Meter, übernahm die Führung in der Rangliste und verteidigte diese einige Minuten lang. In der Entscheidung stürzte der Altmeister trotz eines Sprungs auf 128 Meter aufgrund schwächerer Haltungsnoten auf den 22. Platz ab.

Swiss-Ski-Teamleader Gregor Deschwanden kam nicht an seine Leistung auf der Normalschanze heran. Der 31-jährige Luzerner sprang im ersten Durchgang 126 Meter weit, im zweiten noch 124,5 Meter. Am Ende brachte ihm dies die 24. Position im Schlussklassement ein. Auf der Normalschanze hatte er sich mit zwei soliden Sprüngen den 19. Platz gesichert.

Schliessen 01:38 Video Ammann: «Ich habe riesige Fortschritte gemacht» Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 00:52 Video Deschwanden: «Im zweiten Durchgang wollte ich zu viel» Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden. 01:43 Video Die beiden Sprünge von Simon Ammann Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden. 01:29 Video Die beiden Sprünge von Gregor Deschwanden Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Imhof und Peier nicht im Final

Die anderen beiden Schweizer – der 19-jährige WM-Debütant Remo Imhof und Killian Peier – vermochten im ersten Durchgang nicht zu überzeugen und schieden aus. Imhof landete nach 119,5 Metern, was den 44. Rang bedeutete. Peier setzte gar schon nach 115 Metern auf. Für den 27-Jährigen resultierte Platz 47.

Schliessen 00:41 Video Der Sprung von Remo Imhof im 1. Durchgang Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 00:44 Video Der Sprung von Killian Peier im 1. Durchgang Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

So geht es weiter

Am Samstag steht der letzte Skisprung-Event in Planica auf dem Programm. Die Männer greifen in Teams nach den Medaillen. Verfolgen Sie das Springen ab 16:20 Uhr live bei SRF.