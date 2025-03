Nach einem Ruhetag stehen an der Nordischen Ski-WM in Trondheim am Dienstag die Langlauf-Rennen über 10 km klassisch auf dem Programm. Bei den Männern (ab 12:55 live auf SRF zwei) sind Cyril Fähndrich und Beda Klee mit von der Partie, bei den Frauen (ab 15:25 Uhr live auf SRF zwei) Marina und Nadja Kälin.

Für das Schweizer Frauenteam rund um Cheftrainerin Karoline Braaten hat die WM überraschend erfolgreich gestartet. Im Sprint holte Nadine Fähndrich mit ihrem dritten Platz im ersten Wettkampf sogleich eine Medaille für die Schweiz. Zudem sorgte Nadja Kälin im Skiathlon über 20 km mit Rang 6 für ein weiteres (unerwartetes) Top-Resultat.

Medaillenhoffnung ist da

Diese Leistungen stimmen die Trainerin zuversichtlich, dass noch weitere Erfolge hinzukommen werden. «Eine Medaille ist sicher noch möglich und auch unser Ziel», meint Braaten. Vor allem im Teamsprint und der Staffel rechnet sie sich noch Chancen aus.

Für die schweizerisch-norwegische Doppelbürgerin sind aber nicht nur die Erfolge ihres Teams speziell, sondern die WM an sich. «Die Familie und Freunde fiebern mit der Schweiz mit, das ist sehr besonders», schwärmt Braaten. Sie habe bereits vor einem Jahr an der Probe-WM in Trondheim gespürt, wie speziell es in Norwegen sei.

Lob an die Trainerin

Alina Meier spricht in höchsten Tönen über die Zusammenarbeit mit Braaten. Für die Ersatzläuferin im Teamsprint und der Staffel stimmt die Kommunikation und das gegenseitige Vertrauen. «Jeder kann seine Stärken gut einbringen und diese dann auch dem Team weitergeben», sagt Meier.

Man höre die Trainerin überall am Streckenrand, wie sie die Athletinnen anfeuere. Das motiviere dann natürlich dazu, noch mehr zu pushen. Bleibt zu hoffen, dass dies auch im Ernstkampf am Dienstag funktioniert und Braaten ihre Schützlinge im Rennen über 10 km klassisch zum Podestplatz anspornen kann.

Nordische Ski-WM