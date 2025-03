Der Slowene Domen Prevc krönt sich an der Nordischen Ski-WM auf der Grossschanze zum Weltmeister.

Gregor Deschwanden fliegt auf den 9. Rang und gewinnt nach der Disqualifikation der Norweger zwei weitere Ränge.

Simon Ammann nimmt die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ins Visier.

Vor dem letzten Sprung an der Nordischen Ski-WM in Trondheim (NOR) sass mit Marius Lindvik ein Einheimischer auf dem Leaderthron. Oben stand mit Domen Prevc (SLO) noch der Führende des 1. Durchgangs. Das Publikum in Trondheim konnte keinen weiteren Heim-Weltmeister feiern, denn Prevc flog mit dem weitesten Sprung des 2. Durchgangs auf den 1. Platz und somit zum Weltmeistertitel. Lindvik musste sich erst mit Silber begnügen, später sollte es noch bitterer werden für den Norweger.

Denn bereits eine knappe Stunde nach dem Wettkampf musste Lindvik seine Silbermedaille schon wieder zurückgeben. Auch Johan Andre Forfangs 5. Rang wurde annulliert, denn die Norweger waren wegen «Manipulation des Anzugs» disqualifiziert worden. Jan Hörl übernahm die Silbermedaille von Lindvik, Ryuyo Kobayashi (JPN) die Bronzene des Österreichers.

Domen wie Schwester Nika

Damit gewinnt auch bei den Männern jemand von der slowenischen Skisprung-Familie Prevc von der Grossschanze WM-Gold. Am Freitag war dies bereits Domens Schwester Nika gelungen. Für Domen selbst war es der zweite Weltmeistertitel nach dem Erfolg mit dem slowenischen Männerteam am Donnerstag.

Legende: Zeigt mit der Hand seine Anzahl Weltmeistertitel an Domen Prevc (Mitte). imago images/NTB

Drei Schweizer im 2. Durchgang

Mit den Medaillenentscheidung hatte wie schon von der Normalschanze kein Schweizer etwas zu tun. Drei von ihnen, Yanick Wasser, Killian Peier und Gregor Deschwanden, war der Sprung unter die ersten 30 des 1. Durchgangs und somit in die 2. Runde gelungen. Wasser fiel dort nach einem starken ersten Sprung noch um 4 Plätze auf den 24. Rang zurück. Peier klassierte sich auf Platz 20. Auch Deschwanden, das heisseste Schweizer Eisen im Feuer, verpasste als 7. mit 17 Punkten Rückstand auf Rang 3 Edelmetall.

Ammann enttäuscht – und denkt noch nicht ans aufhören

Als einziger Schweizer hatte es Simon Ammann nicht in den 2. Durchgang geschafft. Der 43-Jährige sprang als 37. nicht unter die besten 30. Trotz der sportlich durchzogenen Leistung des Toggenburgers an dieser WM und trotz seines fortgeschrittenem Alters denkt Ammann nicht ans Aufhören – sondern an den nächsten Grossanlass: «Olympia 2026 ist ein Ziel. Ohne Fernziel hätte ich im Januar nicht so viel Energie in den Sprung investiert.»

Nordische Ski-WM: Grossschanze