Der Sieg mit Norwegens Staffel am Donnerstag war bereits das 3. Gold für Therese Johaug an der Nordisch-WM in Oberstdorf. Mit nun 13 Titeln zog die 32-Jährige in der ewigen Bestenliste an Weltmeisterschaften mit ihrem Landsmann Petter Northug gleich.

Am Samstag winkt Johaug nun die Chance auf die nächste Goldmedaille. Beim abschliessenden Rennen über 30 km ist sie erneut die Frau, die es zu schlagen gilt. Gut möglich, dass Northug seinen Platz auf dem ewigen Podest endgültig räumen muss. In der Anzahl Medaillen hat ihn Johaug bereits überholt.

Bald bleibt nur noch Björgen

Mit einem Sieg würde Johaug zudem auch mit der zweitplatzierten Russin Jelena Välbe gleichziehen. Somit würde nur noch eine Konkurrentin übrigbleiben: Marit Björgen.

Langlauf-Rekordsieger an Nordisch-Weltmeisterschaften Athletin

Gold

Silber

Bronze Total

Marit Björgen (NOR)

18 5 3 26 Jelena Välbe (RUS)

14

3 0 17 Petter Northug (NOR)

13 3 0 16 Therese Johaug (NOR)

13 2 3 18

Rekordfrau Björgen beendete ihre Karriere 2018, im Alter von 38 Jahren. 2017 hatte sie an der WM in Lahti mit 4 Goldmedaillen nochmals gross abgeräumt. Jene WM hatte Johaug wegen einer Dopingsperre verpasst.

Endet die Rekordjagd in Trondheim?

Nun strebt Johaug in Oberstdorf das «Titel-Quadruple» an. Dann würde sie noch 4 Titel hinter Björgen zurückliegen. Und hätte mit ihren 32 Jahren noch mehr als genügend Zeit, die Bestmarke ihrer Landsfrau anzugreifen.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie das 30-km-Langlaufrennen der Frauen an der Nordisch-WM in Oberstdorf am Samstag ab 12:20 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

2023 finden die Weltmeisterschaften in Planica (SLO) statt, 2025 in Trondheim. Der Gedanke, den Rekord in heimischen Gefilden an sich reissen zu können, dürfte Johaug wohl noch längere Zeit die nötige Motivation verleihen.