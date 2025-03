Ebba Andersson (SWE) gewinnt den Skiathlon an der Nordischen Ski-WM in Trondheim hauchdünn vor Therese Johaug (NOR).

Nach 20 Kilometern entscheidet erst das Zielfoto über Gold und Silber.

Nadja Kälin zeigt ein starkes Rennen und wird 6. Nadine Fähndrich läuft auf Platz 14.

Spannender hätte der Skiathlon an der Nordischen Ski-WM in Trondheim nicht enden können. Titelverteidigerin Ebba Andersson und Rückkehrerin Therese Johaug lieferten sich ein hochklassiges Duell. Nach 20 absolvierten Kilometern liefen die beiden gemeinsam auf die Zielgerade ein. Keine Athletin konnte sich absetzen – zeitgleich überquerten sie die Ziellinie.

Das Zielfoto zeigte dann, dass Andersson ihre Bindung hauchdünn vor Johaug über die Linie geschoben hatte. Die Schwedin gewann damit ihre 4. WM-Goldmedaille, während Johaug ihren 15. WM-Titel knapp verpasste. Extra für die Heim-WM war die Norwegerin auf die Langlauf-Bühne zurückgekehrt, am Ende fehlten wenige Millimeter für das perfekte Comeback.

Bronze sicherte sich die Schwedin Jonna Sundling, die 10,2 Sekunden auf das vordere Duo verlor. Ein Sturz, gemeinsam mit Heidi Weng (NOR) war sie in einer Kurve zu Boden gegangen, verhinderte wohl ein noch besseres Ergebnis. Weng wurde am Ende 5., Frida Karlsson (SWE) verpasste die Medaillenränge um 0,3 Sekunden.

Kälin mit starkem Auftritt

Hinter den Top 5 klaffte eine grössere Lücke. Mit 1 Minute und 16 Sekunden Rückstand auf die Siegerin kam Nadja Kälin als 6. ins Ziel. Ein sehr starkes Ergebnis der 23-jährigen Schweizerin. Vor zwei Jahren in Planica hatte sie im Skiathlon noch den 32. Platz belegt. Im Weltcup war sie bislang erst zweimal in die Top 10 gelaufen, beide Male in diesem Jahr. Mit der Staffel im Engadin resultierte der 7. Rang, über 20 Kilometer in Falun wurde sie 8.

Auch Nadine Fähndrich (14.) und Anja Weber (19.) zeigten einen guten Wettkampf und klassierten sich in den Top 20. Marina Kälin lief auf Rang 33.

So geht's weiter

Am Dienstag geht es in Trondheim weiter. Es stehen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Rennen über 10 Kilometer klassisch an. Die Frauen starten ab 12:50 Uhr, die Männer ab 15:20 Uhr. Beides gibt's live bei SRF zu sehen.

Übersicht