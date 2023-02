Die deutsche Skispringerin Katharina Althaus setzt sich an der WM von der Normalschanze vor der Österreicherin Eva Pinkelnig und der Norwegerin Anna Ström durch.

Nach Silber an der WM 2019 sowie an den Olympischen Spielen 2018 und 2022 hat Katharina Althaus erstmals Einzel-Gold an einem Grossanlass gewonnen. Die 26-Jährige aus Oberstdorf gewann im slowenischen Planica dank ihrer Konstanz das WM-Springen von der Normalschanze.

Die Gewinnerin von bislang 14 Weltcup-Konkurrenzen verwies mit Sprüngen auf 98,5 und 97 Meter die Österreicherin Eva Pinkelnig (96,5/100) und die Norwegerin Anna Odine Ström (100/95) auf die Plätze.

Schweizerinnen in der Quali out

Die beiden Schweizer Nachwuchs-Springerinnen Sina Arnet und Emely Torazza waren in der Qualifikation vom Mittwoch knapp gescheitert. Erstmals seit Olympia 2014 (Bigna Windmüller) sind wieder Schweizer Springerinnen an einem Grossanlass am Start.