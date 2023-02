An der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica konnten die Schweizer Skisprung-Nachwuchshoffnungen Sina Arnet und Emely Torazza in der Qualifikation liefern.

Sina Arnet und Emely Torazza, zwei grosse Schweizer Talente auf der Sprungschanze, haben bei ihrer WM-Feuertaufe Verpasstes nachgeholt. Nachdem die beiden in der Qualifikation auf dem kleineren Bakken noch hängen geblieben waren, erhalten sie eine Woche später bei der Medaillenentscheidung von der Grossschanze nochmals eine Bühne.

Im Falle von Torazza, mit 18 Jahren die Ältere des Swiss-Ski-Duos, war das Weiterkommen eine Zitterpartie. Die Glarnerin landete bereits bei 107 Metern und erreichte im 50-köpfigen Teilnehmerfeld die geforderten Top 40 als 39. und damit als Vorletzte.

Althaus mit der nächsten Ansage

Etwas mehr Reserve hatte die erst 17-jährige Teamkollegin mit ihrer Weite von 111 Metern. Arnet schaffte den Cut an Position 32. Was zählt: Beide dürfen am Mittwoch nochmals wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln. Den Wettkampf mit 2 Durchgängen gibt es ab 17:15 Uhr live bei SRF zwei und in der Sport App zu sehen.

In die Pole Position für die erst zweite WM-Medaillenvergabe auf der Grossschanze für Skispringerinnen hievte sich Katharina Althaus mit einem Satz auf 129 Meter. Die Athletin aus Oberstdorf hatte in Planica bereits ihre WM-Titel 5 bis 7 (Normalschanze/Team/Mixed-Team) erobern können.