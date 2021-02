Das norwegische Langlauf-Team verzichtete lange auf eine Teilnahme im Weltcup. Auch an der WM wollen Klaebo und Co. Vorsicht walten lassen.

Wenn es im Langlauf-Sport eine Nation gibt, die stets zu den Favoriten gehört, dann ist das Norwegen. So auch in Oberstdorf im Allgäu, wo am Mittwoch die Nordische Ski-WM offiziell beginnt. Dabei haben die norwegischen Langläufer eine äusserst spezielle Saison hinter sich.

Aufgrund der Corona-Pandemie verzichteten die Norweger lange auf eine Teilnahme an Weltcup-Rennen. Zu gross war der Respekt vor dem Coronavirus im Lager der Skandinavier. Allen voran Teamleader Johannes Klaebo versuchte alles in seiner Macht Stehende, um eine Infektion mit dem Virus zu verhindern.

Einschränkungen auch für Freundin

So durfte beispielsweise Klaebos Freundin, falls sie das gemeinsame Haus verliess, den 24-Jährigen für mehrere Tage nicht treffen. Und wie das ganze norwegische Team kehrte Klaebo erst einen Monat vor der WM in den Weltcup zurück. Doch trotz Corona: Die Norweger zählen auch in diesem Jahr zu den Favoriten.

Mit welchen Massnahmen das norwegische Team an der WM einen positiven Fall verhindern will, erfahren Sie im Audio oben.