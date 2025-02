Bild 9 von 22. Valerio Grond (Langlauf). Der 24-jährige Bündner war bisher einmal an einer WM dabei, 2021 in Oberstdorf. In diesem Winter überzeugte er als 4. und 6. in den Weltcup-Sprints im Engadin und in Cogne.

Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandro Trovati.

