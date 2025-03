Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweiz verpasst an der Nordischen Ski-WM in Trondheim den 2. Durchgang im Team-Wettkampf auf der Grossschanze.

Gregor Deschwanden und Co. klassieren sich nur auf dem 9. Rang von 11 teilnehmenden Nationen.

Der Sieg geht an das slowenische Team. Österreich und Norwegen holen Silber und Bronze.

Es hätte einen gewaltigen Satz von Teamleader Gregor Deschwanden gebraucht, um die Schweiz im Team-Wettkampf an der Nordischen Ski-WM in Trondheim doch noch in den Finaldurchgang zu bringen. Bei widrigen Bedingungen zeigte er dann auch einen starken Sprung und landete erst nach 128 Metern, doch für das Wunder reichte es nicht mehr.

Weil Yanick Wasser, Simon Ammann und Killian Peier dem Team zuvor einen zu grossen Rückstand eingehandelt hatten, klassierte sich die Schweiz nur auf dem 9. Rang von 11 Teams – für die Qualifikation für den 2. Durchgang wäre mindestens der 8. Platz nötig gewesen. Auf ebendiesen Rang fehlten am Ende 12,1 Punkte. Hinter der Schweiz klassierten sich nur China und Kasachstan.

Slowenien siegt

Der Titel auf der Grossschanze ging an das slowenische Team. Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc und Anze Lanisek, die bereits nach dem 1. Durchgang geführt hatten, brachten den Sieg locker ins Ziel.

Hinter den Slowenen holten Österreich (Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft, Jan Hörl) und Norwegen (Johann Andre Forfang, Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal, Marius Lindvik) die weiteren Medaillen.

Übersicht Skispringen