An den Weltmeisterschaften im Ski Nordisch legt SRF den Fokus auf die Entscheidungen im Langlauf und Skispringen. Im Langlauf wird der vierfache Olympiasieger Dario Cologna die Rennen als Co-Kommentator begleiten. In einer Serie stellt SRF zudem das Schweizer Langlaufteam näher vor.

Mit den ersten Langlauf-Qualifikationsrennen starten am 26. Februar 2025 die 55. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im norwegischen Trondheim. Bis zum 9. März werden insgesamt 27 Medaillensätze in verschiedenen Disziplinen in den Sportarten Langlauf, Skispringen und Nordische Kombination vergeben.

Langlauf- und Skisprung-Entscheidungen live im TV

SRF legt in der Liveberichterstattung den Fokus auf Langlauf und Skispringen. Im Langlauf sind sämtliche Entscheidungen in Trondheim Teil des TV-Liveprogramms. Sie werden von Mathias Winterberg und dem ehemaligen Weltmeister und vierfachen Olympiasieger Dario Cologna kommentiert. Das Schweizer Langlaufteam, das vor allem dank Nadine Fähndrich und Janik Riebli diese Saison sieben Podestplätze aufweist, wird zudem in einer Serie dem Publikum näher vorgestellt.

Im Skispringen werden mit Ausnahme des Team-Wettkampfs der Frauen, bei dem die Schweiz nicht antritt, alle Entscheidungen live im TV übertragen. Kommentator Beat Sprecher begleitet die Ausmarchungen am Mikrofon zusammen mit den Co-Kommentierenden Marco Grigoli (Männer) respektive Sabrina Windmüller (Frauen). Insgesamt kommt so ein über 30-stündiges Liveprogramm bei SRF zusammen.

Kompletter Resultatservice in der SRF Sport App

Die Entscheidungen in den weiteren Disziplinen werden in den News-Gefässen von SRF Sport abgehandelt. Christoph Muggler wird vor Ort in Trondheim um Stimmen der Athletinnen und Athleten und Hintergrundgeschichten besorgt sein. Über Schweizer Erfolge und die wichtigsten Wettkämpfe wird auch Radio SRF 3 berichten. News, Highlights und Zusammenfassungen auf srf.ch/sport, in der SRF Sport App und in den Social-Media-Kanälen runden das Angebot zur Nordischen Ski-WM ab.

Programm Langlauf:

Programm Skispringen: