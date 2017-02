Wir rücken unsere Nordisch-Trümpfe ins Bild

Heute, 13:43 Uhr

Nach der Alpin- ist vor der Nordisch-WM. Vom 22. Februar bis 5. März trifft sich in Lahti, 100 km nördlich von Finnlands Hauptstadt Helsinki, die Weltspitze zu den 51. Titelkämpfen. Für die Schweiz gehen 19 Athleten in 3 Sportarten an den Start.

bud