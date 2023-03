Ebba Andersson hat sich zum Abschluss des Programms der Langläuferinnen an der WM in Planica im Rennen über 30 km klassisch ihre 4. Medaille gesichert. Sie lief überlegen zu Gold.

Die Schwedin griff schon nach etwas mehr als einem Drittel der Distanz an und baute ihren Vorsprung an der Spitze in der Folge aus. Letztlich siegte sie 53 Sekunden vor der Überraschungs-Zweiten Anne Kjersti Kalvaa (NOR). Bronze ging mit Frida Karlsson an eine weitere Schwedin.

00:19 Video Andersson läuft solo im Ziel ein Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Andersson setzte sich in der Königsdisziplin damit die Krone auf. Im Skiathlon war sie bereits zu Gold gelaufen, dazu hatte sie über 10 km Skating und in der Staffel jeweils Bronze gewonnen. Insgesamt steht die 25-Jährige bei 9 WM-Medaillen.

Fähndrich mit gelungenem WM-Abschluss

Auch Nadine Fähndrich erzielte einen Achtungserfolg. Die Luzernerin lief in einer Verfolgerinnengruppe mit knapp 3 Minuten Rückstand auf den guten 14. Platz. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren in Oberstdorf hatte Fähndrich im «30er» noch mit dem 38. Platz vorliebnehmen müssen. Anja Weber, die zweite Schweizerin am Start, wurde 31.

01:45 Video Fähndrich: «Habe es nicht so hinbekommen, wie ich wollte» Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.