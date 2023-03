Die Norweger feiern in Planica über 50 km klassisch einen Doppelsieg. Pal Golberg siegt vor Johannes Kläbo.

WM in Planica: 50 km klassisch

Die Mehrzahl der Zuschauer im Zielraum von Planica rechnete mit dem Erwartbaren, als 6 Athleten gemeinsam auf die Zielgerade einbogen: Johannes Kläbo würde seine Qualitäten im Sprint ausspielen und zum ersten Mal in seiner Karriere ein WM-Rennen in der Königsdisziplin gewinnen.

Doch es kam anders: Pal Golberg zeigte nach über zwei Stunden und 50 absolvierten Kilometern in der klassischen Technik, dass auch er äusserst endschnell ist. Der 32-Jährige lief von der Spitze weg zu Gold. Kläbo blieb «nur» Silber. Dahinter entschied der Schwede William Poromaa den Kampf um Bronze gegen Landsmann Calle Halfvarsson für sich.

Golberg holte sich die dritte Goldmedaille an diesen Titelkämpfen, die erste in einem Einzelbewerb. Zuvor hatte er im Teamsprint und in der Staffel seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Dazu gesellt sich Silber im Sprint.

Schliessen 01:01 Video Golberg hält nach 50 km in einem spannenden Finish alle in Schach Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 02:54 Video Cologna: «Golberg kann einfach alles gut» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.

Klee und Baumann in den Top 30

Die Schweizer konnten das Tempo der Spitzengruppe nicht mitgehen und versuchten, die Hypothek in einer Gruppe dahinter nicht allzu gross werden zu lassen. Beda Klee schaffte es mit etwas mehr als 5 Minuten Rückstand auf den 24. Rang, Jonas Baumann wurde 27.

Die Schweiz ging bei 24 Entscheidungen an dieser Nordisch-WM erstmals seit 2017 wieder leer aus. Norwegen holte ein Dutzend Goldmedaillen, insgesamt 12 Nationen feierten zumindest einen Podestplatz.

Schliessen 00:34 Video Baumann: «Heute war nicht mein Tag» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 00:34 Video Klee: «Ich wollte nicht zu früh zu viel riskieren» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 01:37 Video «Die Weltmeisterschaften sind nicht optimal gelaufen» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden. 06:25 Video Knotten: «Müssen zugeben, dass uns die Breite fehlt» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 25 Sekunden.