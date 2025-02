WM in Trondheim: Sprint Frauen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nadine Fähndrich gewinnt an der Nordischen Ski-WM in Trondheim (NOR) Bronze im Skating-Sprint.

Der Sieg geht an Favoritin Jonna Sundling (SWE) vor Kristine Skistad (NOR).

Bei den Männern verzeichnet das Schweizer Team grosses Pech.

Am Ende war die erste Entscheidung an der Nordischen Ski-WM eine klare Angelegenheit: Jonna Sundling, die bereits in der Qualifikation überragt und 2021 und 2023 die (Klassisch-)Sprints für sich hatte entscheiden können, sicherte sich deutlich WM-Gold. Hinter der Schwedin und Lokalmatadorin Kristine Skistad ballte Nadine Fähndrich nach einem wahren Tempolauf die Fäuste und freute sich über Bronze.

Die Luzernerin lancierte die Nordische Ski-WM für die Schweiz und sich persönlich ideal. Für die 29-jährige Fähndrich war es die 1. Einzel-Medaille an einer WM und das 2. Edelmetall in der Elite-Kategorie. Vor vier Jahren in Oberstdorf war sie im Team-Sprint mit Laurien van der Graaff zu Silber gestürmt.

Schon im Prolog vorne dabei

Fähndrich verdiente sich die Medaille dank starken Vorstellungen von A-Z. Bereits im Prolog am Donnerstagmorgen hatte sie mit der zweitschnellsten Zeit hinter Sundling Hoffnungen geschürt. Nach einem klaren Sieg im Viertelfinal zitterte sie sich als Schnellste in der Lucky-Loser-Wertung im Halbfinal – wie später im Final hinter Sundling und Skistad – weiter. Im Final schliesslich liess sie Maja Dahlqvist auf Rang 4 fast 7 Sekunden hinter sich.

WM-Bronze ist auch die Krönung einer bisher starken Saison. Fähndrich konnte in diesem Winter schon vier Podestplätze vorweisen: Sieg und Platz 3 bei den Sprints im Rahmen der Tour de Ski und zuletzt zwei zweite Ränge in Cogne und Falun.

Anja Weber, die zweite Schweizerin am Start, musste bereits im Viertelfinal die Segel streichen. Hinter den beiden Schwedinnen Dahlqvist und Johanna Haström blieb sie letztlich chancenlos. Trotzdem freute sie sich über die Stimmung im hohen Norden und ihr solides Ergebnis.