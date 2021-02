Die Slowenin Ema Klinec gewinnt an der Nordisch-WM in Oberstdorf überraschend Gold im Skispringen der Frauen.

Das erste Skisprung-Gold an der Nordisch-WM in Oberstdorf (GER) geht nach Slowenien. Ema Klinec, die nach dem 1. Durchgang auf Rang 2 gelegen hatte, sicherte sich auf der Normalschanze überraschend den 1. Weltmeistertitel.

Die 22-jährige Slowenin setzte sich mit Flügen auf 105,0 und 100,5 m mit 279,6 Punkten knapp vor Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Maren Lundby (NOR/276,5) durch. Bronze holte die Japanerin Sara Takanashi (276,3).

Kramer fällt nach Schanzenrekord auf Rang 4 zurück

Bitter lief das Springen für Marita Kramer. Die Österreicherin stellte im 1. Durchgang einen Schanzenrekord auf und lag in Führung. Nach einem verpatzten 2. Sprung fiel sie allerdings auf den undankbaren 4. Rang zurück. Schweizerinnen waren keine am Start.

Anlauf verkürzt – Österreich legt Protest ein

Österreichs Verband hat jedoch unmittelbar nach dem Wettkampf Protest eingelegt. Die Jury hatte im 2. Durchgang den Anlauf direkt vor der Halbzeitführenden Kramer verkürzt, mit dem letzten Sprung fiel die 19-Jährige aus den Medaillenrängen heraus.

Das ist eine Sauerei, das ist unglaublich, das ist Manipulation.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel witterte deswegen Betrug. «Das ist eine Sauerei, das ist unglaublich, das ist Manipulation. Da wurde ohne jeden Grund verkürzt», sagte der 80-Jährige der Tiroler Tageszeitung.

In einer offiziellen Verbands-Mitteilung wird der Sportliche Leiter Mario Stecher zitiert: «Uns geht es in erster Linie nicht darum, dass man den Wettkampf annulliert, sondern vielmehr darum, dass Leute, wie diejenigen, die heute an der Ampel oder in der Jury waren, nicht mehr dort oben stehen.»

Teamspringen am Freitag

Am Freitag steht bei den Frauen das Teamspringen auf der Normalschanze auf dem Programm (ab 16:45 Uhr live auf SRF). Der Wettkampf auf der Grossschanze folgt dann am kommenden Mittwoch.