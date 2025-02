Die Slowenin wird an der Nordischen Ski-WM in Trondheim im Springen von der Normalschanze ihrer Favoritenrolle gerecht.

Nika Prevc ist zum ersten Mal Weltmeisterin. Die 19-jährige Slowenin, Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison und Dominatorin in diesem Winter sicherte sich in Trondheim auf der Normalschanze den Sieg 8,4 Punkte vor der Deutschen Selina Freitag und 12,6 Zähler vor der Norwegerin Anna Odine Ström.

Prevc, die jüngere Schwester der Skispringer Peter, Cene und Domen, lag dank einem Sprung auf 98 m schon bei Halbzeit in Führung. In Durchgang 2 setzte Selina Freitag mit 103,5 m eine starke Marke. Prevc hielt dem Druck aber stand. Ein Flug auf 100 m bedeutete die Goldmedaille.

Schweizer Duo in Quali out

Die deutsche Titelverteidigerin Katharina Schmid, die vor ihrer Hochzeit Althaus hiess, hatte mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun. Die siebenfache Weltmeisterin musste sich mit dem 19. Platz begnügen.

Schweizerinnen waren im Wettkampf am Freitag keine dabei. Sina Arnet und Rea Kindlimann hatten die Qualifikation für das WM-Springen verpasst. Arnet fehlten am Donnerstag 12,2 Punkte, um sich in den besten 40 zu klassieren, Kindlimann fast 20 Zähler.

