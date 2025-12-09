Nach dem vorzeitigen Saisonende von Daniel Jones sind in Indianapolis kreative Ideen gefragt.

Legende: Ein Bild aus alten Tagen Philipp Rivers während der Saison 2020 im Trikot der Colts. IMAGO Images/Icon Sportswire

Für Quarterback Daniel Jones ist die Saison nach einem Achillessehnenriss vorbei, Ersatzmann Riley Leonard plagen Knieprobleme, deshalb suchen die Indianapolis Colts nach Lösungen. Laut ESPN arbeitet man nun an einem Notfallplan mit Philip Rivers, dabei hat der 44-Jährige (!) seine Karriere nach der Saison 2020 beendet.

Rivers soll am Dienstag ein Workout absolvieren, dann eine Entscheidung fällen. Der Routinier war nach 16 Saisons im Trikot der San Diego und Los Angeles Chargers vor seinem Abschied ein Jahr für die Colts aufgelaufen.

OP bei Jones

Indianapolis hatte nach einem starken Saisonstart in der NFL zuletzt 3 Mal in Folge verloren, in der AFC South ist man mit 8:5 Siegen hinter Jacksonville (9:4) und Houston (8:5) nur noch 3. Am Sonntag geht es im Rennen um ein Playoff-Ticket zu den Seattle Seahawks.

Jones verletzte sich am Sonntag beim 19:36 in Jacksonville, am Montag bestätigte Headcoach Shane Steichen das Saisonaus für seine Nummer eins. Jones, der die vergangenen beiden Spiele mit einem gebrochenen Wadenbein bestritten hatte, muss operiert werden.