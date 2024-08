Niemand im Schweizer Leichtathletik-Team bei den Olympischen Spiele in Paris ist so erfahren wie Mujinga Kambundji. Die 32-jährige Bernerin nimmt schon zum vierten Mal beim gigantischen Event teil – nach 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio.

Vor drei Jahren vermochte Kambundji zu glänzen. Über die Königsdisziplin 100 m wurde sie Sechste, bei der doppelten Distanz lief sie auf den 7. Platz.

Doch die zweifache Europameisterin über 200 m will in Paris noch eine Schippe drauflegen. «Das Ziel ist es, an die Leistungen von Tokio anzuknüpfen und es sogar nochmals besser zu machen», so Kambundji.

Kambundjis Einsätze in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen 100 m Freitag, 11:50 Uhr: Vorlauf

evtl. Samstag, 19:50 Uhr: Halbfinal

evtl. Samstag, 21:20 Uhr: Final 200 m Sonntag, 10:55 Uhr: Vorlauf

evtl. Montag, 12:50 Uhr: Repechage (Hoffnungslauf)

evtl. Montag, 20:45 Uhr: Halbfinal

evtl. Dienstag, 21:40 Uhr: Final 4x100 m Staffel Donnerstag, 8. August, 11:10 Uhr: Halbfinal

evtl. Freitag, 9. August, 19:30 Uhr: Final

Grosse Vorfreude

Die Fitness dürfte ihr bei diesem Unterfangen keinen Strich durch die Rechnung machen. «Ich kann beschwerdefrei trainieren und Wettkämpfe bestreiten», sagt Kambundji. Sie fühle sich gut, «und ich freue mich vor allem sehr – das ist das Wichtigste. Ich hatte ein paar gute Trainings und bin sehr gespannt, wie sich das auf der Bahn widerspiegelt.»

Auf der Bahn im Stade de France wird die Bernerin in den nächsten Tagen einige Male anzutreffen sein. Sie tritt über 100 m und 200 m an und steht auch der 4x100-m-Staffel zur Verfügung.

Am Freitag gilt's erstmals ernst

Sowohl über 100 m (10,90 Sekunden) als auch über 200 m (22,42 Sekunden) weist das Sprintass vielversprechende Saisonbestzeiten aus.

Zum ersten Mal wird Kambundji am Freitag um 11:50 Uhr zum 100-m-Vorlauf aus dem Startblock schiessen. Aus Schweizer Sicht sind weiter Géraldine Frey und Salomé Kora für diese Disziplin gemeldet.

Weitere Stimmen der Schweizer Leichtathletik-Cracks