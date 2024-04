Legende: Rudern in Paris Roman Röösli und Jan Gulich. Keystone / AP Photo / Darko Vojinovic

Die Schweizer Delegation für die Olympischen Sommerspiele in Paris wächst um 4 Athleten an. Auf Antrag des nationalen Ruderverbands hat Swiss Olympic die Ruder-Duos Andrin Gulich/Roman Röösli und Raphaël Ahumada/Jan Schäuble selektioniert.

Der Zweier ohne Steuermann Gulich/Röösli hatte mit der Goldmedaille bei der WM 2023 in Belgrad einen Quotenplatz für die Schweiz gesichert. Am vergangenen Wochenende, beim Weltcup-Auftakt in Varese in Italien, belegte das Tandem den 2. Platz. Für Röösli wird es die dritte Olympia-Teilnahme, Gulich war schon in Tokio 2021 dabei.

01:17 Video Archiv: Gulich/Röösli holen 2023 WM-Gold – Silber für Schäuble/Ahumada Aus Sport-Clip vom 09.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Ihre erste olympische Erfahrung werden in Paris hingegen der 22-jährige Ahumada und der 24-jährige Schäuble machen. Gemeinsam hatten der Waadtländer und der Nidwaldner an der WM 2023 in Belgrad Silber im Doppelzweier Leichtgewichte gewonnen und damit einen Quotenplatz für die Schweiz errungen. Am vergangenen Wochenende starteten sie in Varese auch ihre Weltcup-Saison mit einem 2. Platz.