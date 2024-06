Legende: Reist nach Paris Kanutin Alena Marx. imago images/Eibner Europa

Kanu: Dougoud und Marx selektioniert

Die Schweizer Delegation für die Olympischen Spiele in Paris erhält Zuwachs: Martin Dougoud und Alena Marx haben die zwei Quotenplätze, die der Schweiz im Kanu Slalom für die anstehenden Sommerspiele zustehen, zugesprochen erhalten. Marx brillierte unter anderem mit Doppelgold an der Kanuslalom-EM 2024 in Slowenien; sie gewann sowohl das EM-Einzelzeitfahren als auch die K.o.-Ausscheidung im Kajak Cross. Dougoud überzeugte zuletzt unter anderem mit Bronze an der EM 2024 in Slowenien. Nach diesen Selektionen gehören nun 44 Athletinnen und Athleten dem Swiss Olympic Team Paris 2024 an.