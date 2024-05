Legende: Wurde gleich zweifache Europameisterin Alena Marx (hier an der WM 2022). Keystone/DPA/Angelika Warmuth

Kanu: Doppeltes EM-Gold für Marx

Alena Marx gewinnt an den Kanuslalom-Europameisterschaften im slowenischen Tacen zwei Goldmedaillen im Kajak Cross. Die 23-jährige Bernerin siegte zuerst im Einzelzeitfahren und später in der K.o.-Ausscheidung. In jener Disziplin gewann Marx, die der Schweiz schon im letzten Herbst Quotenplätze für Paris im klassischen Slalom und im Kajak Cross gesichert hatte, ihre letzten drei Rennen. Auch bei den Männern gab es im Kajak Cross Medaillen. Jan Rohrer musste sich nur dem dreifachen Weltmeister Joseph Clark aus Grossbritannien geschlagen geben. Er strebt im Juni im Weltcup in Prag einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele an. Bereits fix mit dabei in Paris ist Martin Dougoud, der im Einzelzeitfahren die Bronzemedaille gewann.