Legende: Ist in Paris 2024 dabei Michelle Andres. Freshfocus/Claudio De Capitani

Sechs weitere Olympia-Selektionen

Für weitere sechs Schweizer Athletinnen und Athleten steht die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris fest: Swiss Olympic hat für die Rad-Bahnrennen Michelle Andres (Madison), Aline Seitz (Madison, Omnium) und Alex Vogel (Omnium) selektioniert. Alle drei hatten zuvor die internationalen und nationalen Selektionskriterien geschafft. Im Segeln wurde das Duo Maja Siegenthaler/Yves Mermod, das in der Bootsklasse 470 (Mixed Dinghy) an den Start geht, sowie im Windsurfen Elia Colombo selektioniert. Damit wächst das aktuelle Swiss Olympic Team auf 13 Mitglieder. In den nächsten Wochen sind zahlreiche weitere Selektionen in diversen Sportarten geplant.