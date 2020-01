Schweizer Festspiele in den Skitourenrennen

Nach der Eröffnungsfeier am Donnerstag standen am Freitag bereits die ersten Wettkämpfe der Youth Olympic Games auf dem Programm. Hier gibt's die wichtigsten Infos aus Schweizer Sicht:

Skitouren: Doppelsieg bei Frauen und Männern

Im Skitourenrennen der Frauen haben Caroline Ulrich und Thibe Deseyn für einen Schweizer Doppelsieg gesorgt. Die 17-jährige Ulrich, am Vortag Fahnenträgerin der Schweizer Delegation bei der Eröffnungsfeier, setzte sich in Villars mit mehr als einer Minute Vorsprung vor ihrer 16-jährigen Landsfrau Deseyn durch. Die Französin Margot Ravinel, die Bronze holte, verlor auf die Tagesbestzeit von Ulrich fast 2 Minuten.

Auch bei den Männern gingen Gold und Silber an die Schweiz. Der 17-jährige Thomas Bussard setzte sich mit 1:26 Minuten Vorsprung vor seinem Zwillingsbruder Robin durch.

Ski alpin: Gold und Bronze im Super-G

Für eine weitere Goldmedaille sorgte Amélie Klopfenstein. Die 17-Jährige aus dem Berner Jura setzte sich im Super-G in Les Diablerets hauchdünn vor zwei Konkurrentinnen aus Frankreich (+0,08) und Israel (+0,09) durch. Die Geschichte von Klopfenstein mutet wie ein Märchen an: Eigentlich wäre sie nur als Ersatzfahrerin vorgesehen gewesen. Durch den verletzungsbedingten Ausfall einer anderen Athletin kam Klopfenstein zum Handkuss – und das, obwohl sie am Tag zuvor noch krank im Bett gelegen hatte.

Legende: Strahlende Siegerin Super-G-Siegerin Amélie Klopfenstein. SRF

Bei den Männern holte Luc Roduit für die Schweiz die Bronzemedaille. Der 17-jährige Walliser büsste auf die Bestzeit des ebenfalls 17-jährigen Schweden Adam Hofstedt 0,20 Sekunden ein.

Sendebezug: Livestream auf srf.ch/sport, 09.01.2020, 20:00 Uhr