Nach Gold im Super-G und Bronze in der Kombi gewinnt die 17-jährige Amélie Klopfenstein in Les Diablerets auch den Riesenslalom.

Amélie Klopfenstein drückt den alpinen Skirennen der Youth Olympic Games in Lausanne weiter ihren Stempel auf. Die 17-Jährige aus dem Berner Jura gewann den Riesenslalom um 14 Hundertstel vor der Finnin Rosa Pohjolainen und Amanda Salzgeber aus Österreich (+0,15).

Nach dem 1. Lauf war Klopfenstein mit 0,62 Sekunden Rückstand auf Rang 5 gelegen. Mit einem furiosen 2. Durchgang katapultierte sie sich noch an die Spitze. Zweitbeste Schweizerin war Lena Volken auf dem 6. Rang. Für Klopfenstein ist es in Les Diablerets nach Gold im Super-G und Bronze in der alpinen Kombination bereits das 3. Edelmetall.