Das IOC hat am Sonntagabend bekannt gegeben, dass es über eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele von Tokio nachdenkt. Über eine Absage werde nicht debattiert.

IOC-Entscheid zu Olympia-Verschiebung in den nächsten 4 Wochen

Legende: Entscheidung fällt in den nächsten 4 Wochen Das IOC will sich für eine allfällige Verschiebung Zeit lassen. Getty Images

Das Internationale Olympische Komitee gibt sich 4 Wochen Zeit, um mit Blick auf Tokio 2020 einen Entscheid zu fällen. Das teilte das Komitee in einem offenen Brief an die Athleten mit.

Absage kein Thema

Eine Absage der Sommerspiele schloss das IOC aus. Diese würde «keines der Probleme lösen oder irgendjemandem helfen», erklärte das IOC und verwies auf «deutliche Verbesserungen in Japan». Zugleich müsse man allerdings den «dramatischen Anstieg der Fälle und neuen Ausbrüche von COVID-19» auf verschiedenen Kontinenten berücksichtigen.

Die Olympischen Sommerspiele in Japans Hauptstadt sind vom 24. Juli bis zum 9. August geplant. Zuletzt wurden die Stimmen der Athleten, die eine Absage von Olympia 2020 wegen dem Coronavirus forderten, immer lauter. Auch die internationale Athletenvereinigung «Global Athlete» hatte das IOC zuletzt zur Verschiebung der Sommerspiele aufgefordert.