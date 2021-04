Um die Athleten vor der weltweiten Gesundheitskrise zu schützen, verzichtet Nordkorea auf die Sommerspiele in Tokio.

Nordkorea nimmt nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teil

Legende: Wird bei den Sommerspielen in Tokio nicht wehen Die Fahne von Nordkorea. Keystone

Nordkorea will im Sommer keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio entsenden. Das nordkoreanische Olympische Komitee habe entschieden, «nicht an den 32. Olympischen Spielen teilzunehmen, um die Athleten vor der weltweiten Gesundheitskrise zu schützen, die durch Covid-19 ausgelöst wurde», hiess es auf einer vom nordkoreanischen Sportministerium betriebenen Website.

Politische Differenzen

Nordkorea ist eines der wenigen Länder, die noch keinen einzigen Corona-Fall gemeldet haben. Beobachter gehen aber davon aus, dass es im Land von Machtinhaber Kim Jong-Un bereits zu Erkrankungen gekommen ist.

Experten vermuten zudem, dass die Corona-Pandemie nicht der einzige Grund für Nordkoreas Rückzug ist. Das Verhältnis zwischen Pjöngjang und Tokio gilt als sehr belastet, weil Japans Regierung immer wieder Kritik an der Menschenrechtslage in Nordkorea äussert.

2018 hatte Nordkorea an den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilgenommen, was Hoffnungen auf eine Entspannung im Atomkonflikt mit Südkorea genährt hatte.