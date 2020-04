Legende:

Christa Luding-Rothenburger (DDR und GER): Eisschnelllauf und Rad

Sie prägte in den 80er-Jahren gleich zwei Sportarten. In Sarajevo gewann sie 1984 im Eisschnelllaufen ihre erste olympische Goldmedaille. Geschichte schrieb sie dann 1988: Erst gewann sie an den Winterspielen in Calgary zwei Medaillen (Gold und Silber) im Eisschnelllauf, dann an den Sommerspielen in Seoul Silber auf der Radbahn.

imago images