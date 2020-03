Die Sommerspiele in Tokio werden am 23. Juli 2021 eröffnet

Das Internationale Olympische Komitee IOC, die Stadt Tokio und der japanische Staat einigten sich darauf, die Olympischen Sommerspiele am 23. Juli 2021 zu eröffnen. Dieses Datum war bereits am Wochenende nach verschiedenen Medienberichten kursiert. Nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Montag bestätigte das OK von Tokio den Termin.

Die Schlussfeier steigt demnach am 8. August. Vom 24. August bis am 5. September 2021 werden die Paralympics ausgetragen.

Fast auf den Tag genau ein Jahr später

Die Sommerspiele 2020 hätten eigentlich vom 24. Juli bis 9. August dieses Jahres in der japanischen Metropole stattfinden sollen. Die Eröffnung der Paralympics war für den 25. August geplant gewesen. Der Grossanlass war jedoch vor einer Woche wegen der grassierenden Coronavirus-Pandemie erstmals überhaupt verlegt worden.

Bei der Suche nach einem neuen Datum war es in den letzten Tagen um die Frage gegangen: Kirschblüte oder Hitze, Frühjahr oder Sommer? Dabei lief es in den Gesprächen zwischen der Task Force des IOC und Gastgeber Japan bereits auf das spätere Datum hinaus. «Es ist besser, die Vorbereitungszeit so lange wie möglich auszudehnen», hatte OK-Chef Yoshiro Mori erklärt.

Verschiebung zieht Rattenschwanz nach sich

Die in der Geschichte beispiellose Verlegung stellt Japan vor wirtschaftliche und logistische Herausforderungen, wie sie kein anderer Olympia-Ausrichter bisher bewältigen musste. Die zentralen Fragen rund um die Neuorganisation des grössten Sportereignisses der Welt soll eine Krisengruppe beantworten.

So müssen Hotels Tausende von Gästen umbuchen. Die Immobilienfirma, die das olympische Dorf nach den Spielen in Wohnungen umwandelt, muss die Renovierungsplanung jetzt um ein Jahr verschieben und potenziell Tausende von Verträgen mit Käufern der Wohnungen neu aushandeln. Auch gilt es, im nächsten Jahr wieder genug freiwillige Helfer anzuwerben und zu koordinieren.

Umgestaltet werden muss auch der Sportkalender für das kommende Jahr. Im neuen Olympia-Zeitraum wären beispielsweise die Weltmeisterschaften der Schwimmer in Fukuoka/JPN und der Leichtathleten in Eugene/USA geplant gewesen.

Leichtathletik-WM um ein Jahr verschoben

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat nach der Bekanntgabe des neuen Olympia-Termins im Sommer 2021 bereits eine Verschiebung der WM um ein Jahr angekündigt, allerdings sind die genauen Daten noch Gegenstand einer Diskussion. Die Titelkämpfe im US-Bundesstaat Oregon sollten ursprünglich vom 6. bis 15. August 2021 stattfinden.