Legende: Hier ereignete sich der Unfall Das Eisstadion von Lausanne. Keystone

Die Proben für die Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele in Lausanne sind von einem schweren Unfall überschattet worden. Eine 35-jährige russische Eiskunstläuferin stürzte am Dienstag aus 5 Metern Höhe auf den Boden der Malley-Halle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie sei lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe bei einer Flugnummer das Gleichgewicht verloren und sei abgestürzt. Unklar war noch, ob sie angeseilt war. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Die Eröffnungsfeier soll nach Angaben der Veranstalter dennoch wie geplant am Donnerstagabend stattfinden. «Wir sind traurig über diesen Unfall», sagte der Sprecher der Veranstalter. «Unsere Gedanken sind bei der Sportlerin.» An den Olympischen Jugendspielen nehmen bis 22. Januar rund 1880 Sportler im Alter von 15 bis 18 Jahren teil.