Der endgültige Entscheid über die Durchführung der Olympischen Spiele 2021 in Tokio soll im kommenden Frühling fallen.

Am Freitag hat sich erstmals ein Mitglied des Organisations-Komitees der Olympischen Spiele in Tokio zur Austragung im nächsten Jahr geäussert. Toshiaki Endo, der frühere Olympiaminister Japans, gab an, man müsse die Coronavirus-Situation bis zum Frühjahr im Auge behalten, ehe ein Entscheid getroffen werde.

Die Spiele waren im März wegen der weltweiten Corona-Pandemie um ein Jahr auf Sommer 2021 verschoben worden. Eine weitere Verlegung nach hinten ist derzeit nicht vorgesehen.