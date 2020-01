Ein Teil der Wettkämpfe bei den Youth Olympic Games findet in St. Moritz statt. Die Athleten hausen in der «Jugi».

Hochbetrieb an Youth Games

Im Eiskanal in St. Moritz werden an den Youth Olympic Games in den Sportarten Bob, Rodeln und Skeleton um Medaillen gekämpft. Die Eisschnellläufer sind ebenfalls im Oberengadin beheimatet.

Die über 200 Athleten hausen gemeinsam mit den mehr als 100 Betreuern in der Jugendherberge von St. Moritz. Die «Jugi» fungiert damit in diesen Wochen als kleines Olympisches Dorf.

Geschlafen wird in Zweier- und Viererzimmern, täglich werden in der Kantine der «Jugi» rund 1000 Menüs zubereitet. Grossen Anklang findet bei den Athleten im Alter zwischen 14 und 18 Jahren wenig überraschend der «Game-Room» im Keller.

