Hayley Wickenheiser äussert als erstes IOC-Mitglied deutliche Kritik am strikten Festhalten des IOC an Olympia 2020.

Legende: Findet klare Worte IOC-Mitglied Hayley Wickenheiser. imago images

«Die Krise ist grösser – selbst als die Olympischen Spiele», schrieb IOC-Mitglied Hayley Wickenheiser auf Twitter. «Ich denke, dass das IOC mit einer solchen Überzeugung darauf besteht, dass es weitergeht, ist unverantwortlich und gefühllos.»

IOC hät an Plänen fest

Das IOC hatte am Dienstag erneut bekräftigt, dass die Spiele trotz der Coronavirus-Pandemie am 24. Juli in der japanischen Hauptstadt eröffnet werden sollen. «Das IOC bleibt den Olympischen Spielen Tokio 2020 uneingeschränkt verpflichtet», teilte die Organisation nach einer Telefonkonferenz des Exekutivkomitees mit.

«Da bis zu den Spielen noch mehr als vier Monate verbleiben, sind zum jetzigen Zeitpunkt keine drastischen Entscheide erforderlich.» Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt wären «kontraproduktiv».

Wir müssen das Unbekannte anerkennen.

Wickenheiser, einst eine der besten Eishockeyspielerinnen der Welt, ist seit 2014 IOC-Mitglied. «Sollen die Spiele abgesagt werden? Niemand weiss es zum jetzigen Zeitpunkt», schrieb sie. Aber «mit Sicherheit» zu sagen, dass sie stattfinden, sei «eine Ungerechtigkeit für die Athleten und die gesamte Weltbevölkerung», ergänzte Wickenheiser. «Wir müssen das Unbekannte anerkennen.»

Auch Athletinnen zeigen sich kritisch gegenüber dem Vorgehen des IOC:

Stabhochsprung-Olympiasiegerin Ekaterini Stefanidi: «Es geht nicht darum, wie es in 4 Monaten sein wird. Es geht darum, wie die Situation jetzt ist. Das IOC will, dass wir weiter unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer Familien und der Öffentlichkeit riskieren, indem wir weiter trainieren? Ihr bringt uns in Gefahr. Heute, nicht in 4 Monaten.»