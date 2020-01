Am vorletzten Tag der Youth Olympic Games beschert Langläuferin Siri Wigger der Schweiz mit Silber die 23. Medaille.

Siri Wigger holt in Lausanne ihre 3. Medaille

Legende: Unterwegs zu Silber Siri Wigger im 5-km-Rennen. Keystone

Langlauf: Silber im Distanzrennen für Siri Wigger

Nach zwei Mal Gold hat Siri Wigger am vorletzten Tag der Youth Olympic Games in Lausanne ihre dritte Medaille erobert. Die 16-jährige Langläuferin musste sich über 5 km klassisch nur der Schwedin Märta Rosenberg geschlagen geben und sicherte sich Silber. Dritte wurde Kendall Kramer aus den USA. Für die Schweiz war es an den «Heimspielen» bereits die 23. Medaille.