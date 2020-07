Das arabische Golfemirat Katar will sich um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben.

Offener Brief an das IOC

«Niemals zuvor haben Olympische Spiele im Nahen Osten stattgefunden», heisst es in einem offenen Brief des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) von Katar an das IOC. «Seit vielen Jahren ist der Sport ein entscheidender Faktor für die Entwicklung unserer Nation.»

Mit dem Schreiben meldete der Wüstenstaat am Montag sein Interesse an einer Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2032 an.

Legende: Das Khalifa International Stadium in Doha Hier fand 2019 die Leichtahtletik-WM statt. imago images

Nächster Grossevent in Katar?

Katar ist Austragungsort der Fussball-WM 2022. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Leichtathletik-WM im arabischen Emirat ausgetragen. Die Veranstaltung hatte international viel Kritik hervorgerufen angesichts der hohen Temperaturen, die die Wettbewerbe beeinträchtigt hatten.

Mehrere Interessenten

Neben Katar haben auch schon Rhein-Ruhr (Deutschland), Neu-Delhi (Indien), Queensland (Australien), Shanghai (China) sowie Süd- und Nordkorea mit einer möglichen gemeinsamen Bewerbung ihr Interesse an Olympia 2032 signalisiert. Wann genau die Sommerspiele 2032 vergeben werden, ist aktuell noch unbekannt.