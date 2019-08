Hohe Temperaturen und verschmutzte Gewässer beeinträchtigten in Tokio Testwettkämpfe vor den Sommerspielen 2020.

Legende: (Noch) kein Vergnügen Die Wasserqualität in den Wettkampfstätten in der Bucht von Tokio lässt zu wünschen übrig. imago images

Man kennt das Problem noch von den letzten Olympischen Spielen in Rio: Auch in der brasilianischen Metropole war das Wasser an den Wettkampfstätten völlig verunreinigt.

Ähnlich sieht es nun in Tokio aus. Bei einem Wasser-Qualitätscheck im Odaiba Marine Park habe das Level an Fäkalbakterien den erlaubten Grenzwert weit überschritten. Ein Para-Triathlon als Test vor den Paralympics 2020 wurde deshalb nur als Duathlon durchgeführt.

Als Massnahme gegen die hohe E.coli-Konzentration wollen die Olympia-Organisatoren nun weitere Filtersiebe in der Bucht von Tokio anbringen.

Sonnenstich bei Triathlon

Auch die hohen Temperaturen sorgen für Ungemach. Im Frauen-Triathlon am Donnerstag war die Laufstrecke wegen Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit von 10 auf 5 Kilometer verkürzt worden. Cassandre Beaugrand (Fr) musste nach dem Wettkampf wegen eines Sonnenstichs ins Spital eingeliefert werden.

Aufgrund der Hitze war es in Tokio auch bei der Junioren-WM im Rudern und bei Segel-Wettkämpfen zu Zwischenfällen bei Zuschauern und Teilnehmern gekommen.