Legende: Olympia inmitten einer Pandemie Corona wird die Spiele in Tokio wohl mitbestimmen. imago images

Strikte Regeln, Schnelltests und eventuell Impfungen werden wohl Teil der Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio. Davon betroffen sind vor allem die rund 11'000 Athleten. Anstatt andere Sportler kennenzulernen, sind die Olympioniken angewiesen, Japan 1 oder 2 Tage nach dem Wettkampf zu verlassen.

Reiner Business-Trip

Feierlichkeiten im Athleten-Dorf oder Ausgang in der Stadt liegen nicht mehr drin. «Je länger jemand im Dorf bleibt, desto grösser ist das Problem-Potenzial», sagt John Coates, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Die Spiele sollen ein reiner Business-Trip ohne besondere Extras werden.

Legende: Keine Feierlichkeiten, kein Ausgang Laut IOC-Mitglied John Coates sollen die Spiele ein reiner Business-Trip werden. imago images

Kleinere Eröffnungsfeier

Ein Zückerchen für die Sportler dürfte die Eröffnungsfeier am 23. Juli 2021 werden, auch wenn sie kleiner ausfallen dürfte als in vergangenen Jahren. «Wir möchten allen Athleten die Möglichkeit geben, ein Teil der traditionellen Zeremonie zu sein», so Coates. Das genaue Konzept der Organisatoren steht noch nicht fest. Klar ist aber jetzt schon: Olympia in Tokio wird wie nie zuvor.