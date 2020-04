Inhalt

OS Tokio 2021 - Bach: Verschiebung kostet IOC «mehrere 100 Millionen Dollar»

Die Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio ins Jahr 2021 kommt das IOC teuer zu stehen. Das schrieb IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an die Mitglieder der Olympischen Bewegung.