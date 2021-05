IOC peilt Geschlechtergleichzahl in Paris 2024 an

Legende: Die Olympischen Ringe ... ... vor dem IOC-Sitz in Lausanne. imago images

Das teilte das IOC am Mittwoch nach einer virtuellen Sitzung seiner Exekutive mit. Bei den Sommerspielen in Paris 2024 werde «die gleiche Anzahl von weiblichen und männlichen Athleten» am Start sein, erklärte ein IOC-Sprecher. In Tokio (23. Juli bis 8. August) würden die ersten «geschlechtergerechten Spiele» stattfinden.

Das IOC will sich künftig verstärkt auch auf die Gleichstellung der Geschlechter innerhalb des Umfelds der Athletinnen und Athleten und ganz besonders auf die Trainerinnen und Trainer konzentrieren. Im Durchschnitt seien derzeit nur 10 Prozent der akkreditierten Trainer Frauen.

Emissionen mit Bäumen ausgleichen

Sportlich sind etwas mehr als 2 Monate vor der Eröffnungsfeier in Japans Hauptstadt 70 Prozent der Startplätze vergeben, von den verbleibenden 30 Prozent sollen 2 Drittel über Ranglistenplätze und 1 Drittel über ausstehende Events verteilt werden.

Der Ringeorden will zudem einen «Olympischen Wald» erschaffen, um seine «unvermeidbaren Emissionen» auszugleichen.